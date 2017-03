La Champions League sta per emettere gli ultimi verdetti sulle squadre che accederanno ai quarti di finale, in lizza ancora 4 formazioni impegnate nelle gare di ritorno. Tra Monaco e Manchester City sono gli inglesi a sorridere, visto il 5 a 3 maturato in casa dalla squadra di Guardiola, ma guai a distrarsi perché il ribaltone è possibile. Il pronostico di Sisal Matchpoint parla di un match equilibratissimo, con quote quasi alla pari. I padroni di casa sono indietro, a 2.57, ma i Citizens sono favoriti di pochissimo, a 2.52. Il segno X é a 3.80.