Si troveranno di fronte martedì sera in Champions League e nel frattempo Juventus e Barcellona scaldano i motori in Serie A e in Liga, dove per i quotisti Microgame Group è in arrivo un turno “semplice” da tre punti.Per i bianconeri, sabato sera, è in programma il testa a testa con il Chievo, contro cui hanno vinto otto degli ultimi nove precedenti. Anche stavolta l’«1» ha vita facile: un altro successo si gioca a 1,25, contro il 5,85 del pareggio e il 12,50 del segno «2» (sarebbe la prima vittoria dei gialloblù in trasferta contro la Juve). Compito sulla carta semplice anche per il Barcellona, impegnato in trasferta contro il Malaga. Con qualche ombra, però, legata ai quattro confronti degli ultimi due anni, in cui per due volte i biancoazzurri hanno sgambettato i blaugrana (una vittoria e un pareggio). In tabellone vola comunque il «2», bancato a 1,32 e a distanza di sicurezza sia dal pareggio (5,35) che dal segno «1» (8,50).