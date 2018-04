La Champions League entra nel vivo con i match dei quarti di finale e, dopo 11 anni, sono 2 le squadre italiane – Juventus e Roma - impegnate a conquistare le semifinali. Comincia la Juventus che affronta allo Stadium il Real Madrid, un remake della finale persa dai bianconeri lo scorso anno che grida vendetta. Il pronostico di Sisal Matchpoint per la sfida è incerto, le due squadre sono quasi alla pari: gli uomini di Allegri sono offerti a 2.85, favoriti i Blancos, a 2.50, il pareggio vale 3.30. Nelle quote per il passaggio turno però, il vantaggio del Real è più netto, a 1.52, per la semifinale bianconera si sale a 2.50. Anche gli scommettitori sono divisi sull’esito del match, il 41% - si legge in una nota - si schiera con la Juventus, il 44% con gli spagnoli. Più decisi invece sul passaggio turno, il 78% ha puntato infatti sulla squadra di Zidane in semifinale. La finale dell’anno scorso termino? 4-1 per i Galacticos, lo stesso risultato a favore dei bianconeri nel match sembra molto difficile e vale ben 64 volte la posta.