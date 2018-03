Come annunciato dall'UEFA, prima delle gare di Champions League ed Europa League in programma da domani a giovedì sera sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori: un atto doveroso nei confronti di un giocatore la cui scomparsa improvvisa ha colpito, oltre al calcio italiano, anche quello europeo e mondiale. Un toccante minuto di silenzio è stato osservato anche prima della presentazione ufficiale del 70° Torneo di Viareggio, che prenderà il via lunedì 12 marzo.