Un pareggio deludente ma con tutta probabilità determinante per il passaggio del turno. La Juventus torna da Lisbona con l’1-1 strappato allo Sporting e consolida il secondo posto nel gruppo D, ancora a 3 punti dal Barcellona e con altrettante lunghezze di vantaggio sullo Sporting. Una posizione che dà ai bianconeri la possibilità di qualificarsi anche nella prossima giornata e che in quota porta l’offerta sul passaggio del turno a 1,05. Ben più lontani i portoghesi, a 10 volte la posta, per il Barcellona è invece scontato il primo posto nel girone, in lavagna a 1,05.