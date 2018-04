Il compito è difficilissimo, ma l’impresa compiuta contro il Barcellona lascia uno spiraglio alla Roma anche per la sfida con il Liverpool di mercoledì sera. Nel ritorno della semifinale di Champions League i giallorossi ripartono dal 2-5 di una settimana fa e la caccia a un’altra rimonta dà loro un leggero vantaggio nelle quote per il ritorno all’Olimpico: il segno «1» la spunta a 2,50, un’altra vittoria dei Reds pagherebbe 2,60, mentre il pareggio si gioca a 3,80. Naturalmente, con tre gol da recuperare, la strada si fa ancora più in salita nelle scommesse sul passaggio del turno, dove un altro miracolo è piazzato a 7,00 contro l’1,08 degli inglesi. Impossibile però non sognare un altro 3-0, esito piazzato a 18 volte la posta: quota sostanziosa, ma ben più “facile” rispetto a quella offerta per lo stesso punteggio contro il Barcellona, che invece era dato a 80,00. Comunque vada, è probabile un’altra partita ad alto tasso di gol e spettacolo: l’Over 2,5 (almeno tre reti complessive) scende fino a 1,38, ma per i bookmaker ci sono buone possibilità che l’incontro si chiuda con quattro o più marcature, uno scenario a 1,98. Anche sul minuto del primo gol i dubbi sono pochi, con la fascia tra il 1’ e il 15’ favorita a 2,35 (indipendentemente dalla squadra che andrebbe a segno). Ad Anfield la Roma è rimasta a galla grazie al gol di Dzeko e al prezioso rigore messo a segno da Perotti: l’ipotesi di un altro penalty - anche in questo caso i bookie non specificano se per la Roma o per il Liverpool - vale 3,30, mentre la rete del bosniaco pagherebbe 1,80. In fatto di marcatori, però, spicca ancora una volta Salah, prima scelta a 1,70.