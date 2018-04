Ha tutte le caratteristiche per sembrare una “Missione impossibile” quella della Roma, stasera, contro il Barcellona: rimontare il 4-1 subìto nel quarto di finale d’andata al Camp Nou, significherebbe vincere con il «risultato esatto» di 3-0 allo stadio Olimpico, un’impresa quotata a 84,06 volte la scommessa. Anche le quote per il passaggio turno parlano chiaro: Barca a 1,01 e giallorossi a quota 12,00. Tuttavia, i capitoli sono imbattuti in casa in Champions in questa edizione, con zero gol subìti e i precedenti con i blaugrana di 1-1 nel 2015 e di 3-0 nel 2002. Detto questo, una vittoria dei giallorossi in casa paga 4,90 volte la posta su QuiGioco.it, la «X» è poco più bassa a 4,33, contro l’1,60 di Messi and co. Considerando che gli ultimi due scontri tra queste due squadre hanno visto gol in abbondanza, con un punteggio complessivo di 10-2 a favore del Barcellona, il «Goal» è offerto a 1,60, mentre il «No Goal» è a quota 2,32