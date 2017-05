Nelle quote su chi vince la Champions la Juve è scesa fino a 2,00, a un soffio dal Real Madrid, favorito assoluto a 1,75. Difficile che in finale possano arrivare Atletico e Monaco, chiamate a una rimonta che avrebbe dell’incredibile e resa ancor più difficile dal fatto che entrambe partono da sfavorite nelle rispettive gare di ritorno: il 2 del Monaco a Torino vale 5,50 su Microgame (con la Juve favorita a 1,60), mentre il successo dei Colchoneros al Vicente Calderon viaggia a 2,70 contro il 2,55 sul Real. Quote impossibili anche per i risultati esatti che riaprirebbero i giochi, a partire da quelli che rimanderebbero tutto ai supplementari, fino a quelli che ribalterebbero la situazione al 90’: lo 0-2 del Monaco a Torino paga 35,00, lo 0-3 vale 85,00. Al Vicente Calderon, invece, il 3-0 vale 30,00, il 4-0 è invece a 70,00.