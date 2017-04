Il fattore Stadium conquista gli scommettitori Microgame Group e almeno nelle giocate surclassa il Barcellona alla vigilia della sfida tra Juventus e blaugrana. In Champions League i bianconeri sono imbattuti in casa da quattro anni, un primato che - unito alla ricca quota sull’«1» - è decisiva nelle puntate per l’andata dei quarti di finale. La vittoria della Juve è offerta a 2,60, il Barcellona è a 2.80. Decisamente più indietro il pareggio, che negli scontri diretti manca dal 2003: il segno «X» ed è in tabellone a 3,25.