La Juventus è la più probabile finalista della Champions League. È il giudizio a caldo dei bookmaker subito dopo il sorteggio delle semifinali. L’urna di Nyon è stata clemente con i bianconeri che incroceranno il Monaco, tra l’altro già battuto nei quarti di finale del 2015, quando poi la Juve arrivò all’epilogo di Berlino. Nelle quote sul passaggio del turno per la squadra di Allegri si registra la valutazione più bassa tra le quattro semifinaliste. Su Microgame i bianconeri sono dati a 1,35, contro il 3,00 assegnato alla vendetta dei monegaschi. Nell’altro match sarà derby di Madrid. Quote più bilanciate per la sfida spagnola: avanti il Real a 1,65, per l’Atletico la finale sale a 2,15.