Ci siamo, il momento tanto atteso è arrivato: va in scena questa sera alle 20.45 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Porto, in programma allo Juventus Stadium di Torino. La gara di andata, giocata all'Estadio do Dragao, è terminata 2-0 per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha quindi più di un piede nei quarti della competizione. Tuttavia i bianconeri non possono assolutamente sottovalutare l'impegno, visto che proprio ultimamente la massima competizione europea ci ha insegnato che nessuna rimonta è impossibile. Solo in due casi, nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni, una squadra sconfitta in casa all'andata ha ribaltato la situazione al ritorno centrando la qualificazione: è accaduto all’Ajax contro il Panathinaikos nelle semifinali 1995/96 e all’Inter agli ottavi di finale dell’edizione 2010/11 contro il Bayern Monaco ((1-0 bavarese al Meazza con gol di Mario Gómez e 3-2 nerazzurro all’Allianz con reti di Eto'o, Sneijder e Pandev).



Con la gara giocata all’andata, sono 4 i precedenti tra Juventus e Porto con un bilancio nettamente a favore dei bianconeri: oltre allo 0-2 del do Dragao, c’è il doppio confronto nella prima fase a gironi dell’edizione 2001/02 con il pareggio esterno per 0-0 e la vittoria casalinga per 3-1 allo Stadio delle Alpi con i gol di Del Piero, Montero e Trezeguet. Inoltre, c’è il precedente del 1984 con la finale della Coppa delle Coppe vinta dai bianconeri per 2-1 grazie ai gol di Vignola e Boniek (nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di António Sousa). Più in generale, il bilancio della Juventus in 12 sfide contro squadre portoghesi è di 6 vittorie, 2 pareggi e quattro sconfitte: 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta in match disputati in casa. Le quattro sconfitte sono sempre arrivate contro il Benfica, che eliminò proprio la Juventus in Europa League nell’edizione 2013/2014. La Juventus è alla ricerca della decima qualificazione ai quarti di finale, cosa accaduta appena tre volte nelle ultime sette edizioni a cui ha preso parte: ha ottenuto la qualificazione 36 volte su 36 in competizione UEFA dopo aver vinto la gara d’andata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juve (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri



Porto (4-1-3-2): Casillas; Layun, Marcano, Felipe, Maxi Pereira; Danilo; André André, Oliver Torres, Brahimi; Soares, André Silva.