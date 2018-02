La sfida di mercoledì 7 marzo a Wembley tra Tottenham e Juve sarà visibile a tutti anche senza l'abbonamento a Mediaset Premium. La prossima decisiva sfida dei bianconeri, attesa il 7 marzo nel mitico stadio di Wembley per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Appuntamento fissato per tutti i tifosi bianconeri alle 20,45 con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Ovviamente il match sarà trasmesso anche sulla pay tv di Mediaset Premium. Si tratta dell'esordio in chiaro per Higuain e compagni in questa stagione.