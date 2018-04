Centottanta minuti per riscrivere la storia. La Roma cerca vendetta contro il Liverpool per cancellare la finale di Coppa Campioni persa nel 1984 davanti al proprio pubblico. Complessivamente, nel doppio confronto della semifinale Champions i giallorossi partono però da sfavoriti: il primo round si gioca domani ad Anfield Road, dove la squadra di Klopp, tra tutte le competizioni, ha perso solo una gara. Eloquenti le quote Snai sulla partita, Reds nettamente avanti a 1,55, il pareggio è a 4,50, mentre il blitz della Roma viaggia già a 6,00. Un trend rispecchiato anche dalle tendenze di gioco: la maggioranza degli scommettitori, il 74%, ha puntato sull’«1», pareggio (12%) e successo romanista (14%) si sono spartiti quasi equamente il resto.Le distanze, però, si riducono nelle quote secche sull’accesso alla finale, dove gli inglesi sono ancora favoriti, a 1,45, ma la Roma è più vicina, a 2,75. In più i giallorossi hanno dalla loro il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa, dove potrebbero consumare un’attesissima vendetta. Tant’è che nelle quote che Snai ha aperto in anteprima sulla gara del prossimo 2 maggio la squadra di Di Francesco è favorita a 2,40 contro il 3,55 sul pari e il 2,90 sul «2».