Undici vittorie di fila con un solo gol subìto: è la formula magica con cui la Juventus prova a sfatare il tabù inglese in Europa. I bianconeri giocano domani l’andata dell’ottavo di Champions contro il Tottenham e hanno un pesante fardello sulle spalle: nelle cinque volte che hanno affrontato una squadra d’oltremanica in un turno a eliminazione diretta, sono stati sempre eliminati. Visto il gran momento di forma, però, la formazione di Allegri raccoglie piena fiducia dai quotisti e sul tabellone Snai la qualificazione ai quarti è data a 1,60, contro il 2,25 piazzato sul Tottenham. Dal canto loro, però, anche gli Spurs, hanno un buon biglietto da visita: sono ancora imbattuti in Champions (dove hanno mandato al tappeto Real e Dortmund nel girone) e, più in generale, non perdono una gara dallo scorso 16 dicembre, quando cedettero in Premier alla capolista City. La Juve gioca sì da favorita nel match di domani all’Allianz Stadium, ma dovrà sudare la vittoria: il segno «1» al 90’ è dato a 2,00 contro il 3,20 sul pareggio e il 4,25 per il blitz inglese. Juventus e Tottenham, inoltre, sono accomunate da un'ottima tenuta difensiva. I bianconeri hanno il miglior reparto della Serie A con 15 reti subite in 24 gare (una media di 0,6 a partita), gli inglesi rispondono con 24 gol incassati in 27 match (0,88). Le due statistiche convergono in una bassa quota sulla scommessa Under (meno di due marcature complessive), data a 1,67. Se gol sarà, però, i nomi più caldi da giocare secondo i quotisti Snai sono quelli di Gonzalo Higuain e Harry Kane, più probabili marcatori dell’incontro rispettivamente a 2,75 e 3 volte la posta.