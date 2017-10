Serata di Champions League per Juventus e Roma: il giro di boa della fase a gruppi metterà lo Sporting Lisbona di fronte ai bianconeri e il Chelsea di Antonio Conte di fronte ai giallorossi. La squadra di Massimiliano Allegri vuole chiudere il discorso qualificazione, mentre quella di Di Francesco vuole prendersi il primato in un girone tra i più difficili di questa Champions. Incroci dal sapore passato, sia da una parte che dall'altro: la Juve ritrova Bruno Fernandes, che ai tempi di Udine fece male ai bianconeri allo Stadium, e Doumbia, oggetto misterioso a Roma; Nainggolan e compagni, invece, ritrovano il fresco ex Antonio Rudiger e Antonio Conte, avversario per lo scudetto nei suoi anni in bianconero.



PROBABILI FORMAZIONI



Roma-Chelsea (ore 20.45 Canale 5 e Premium Sport 2)

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

CHELSEA (3-5-2): Courtois; Rudiger, David Luiz, Cahill; Azpilicueta, Drinkwater, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata.





Sporting Lisbona-Juventus (ore 20.45 Premium Sport)

SPORTING LISBONA (4-4-2): Rui Patricio; Ristovski, Coates, A. Pinto, Coentrao; G. Martins, Palhinha, Battaglia, Acuna; Fernandes, Doumbia.



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.