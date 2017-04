Quote e scommettitori dicono Barcellona, ma per rimontare la Juventus servirà un’impresa. Le previsioni per il ritorno dei quarti di Champions tra catalani e bianconeri favoriscono ovviamente la squadra di Luis Enrique, che al Camp Nou proverà a rimontare i tre gol di svantaggio incassati una settimana fa. Niente di strano, dunque, che sul tabellone Microgame Group il segno «1» si giochi appena a 1,53, contro il 4,50 del pareggio e il 5,75 dei bianconeri, raramente bancati a un’offerta così alta. È nelle giocate sul risultato esatto che la fantasia degli scommettitori ha trovato campo libero, con una prevedibile preferenza per punteggi pirotecnici: il più scelto fino a questo momento è il 2-2, dato a 14,00 e con il 13% delle giocate. Esito che andrebbe benissimo alla Juventus, al contrario del 4-0, secondo nella speciale classifica.