Il Chelsea viaggia sulle ali dei ricordi negli ottavi di finale della Champions League. Domani i Blues giocheranno contro il Barcellona: l’ultima volta che le due squadre si affrontarono fu nella semifinale dell’edizione 2011/12. Anche allora c’era un italiano sulla panchina dei Blues, che passarono il turno e vinsero poi la coppa, guidati da Roberto Di Matteo. Antonio Conte proverà a replicare, ma i quotisti lo danno come sfavorito nel doppio confronto con i catalani: la qualificazione dei Blues è a 3,20, quella dei rivali a 1,30. Per la cronaca, il bilancio delle sfide a eliminazione diretta tra le due è leggermente a favore del Barça, passato contro gli inglesi tre volte su cinque. Il Chelsea, però, è avanti nel conteggio delle partite secche: quattro vittorie in dodici sfide. Nonostante questo e nonostante i Blues abbiano ritrovato un buon passo (vincendo 3-0 con il West Brom in campionato, prima, 4-0 in Fa Cup contro l’Hull sabato), il pronostico è in salita anche nelle scommesse «1X2»: il successo del Chelsea viaggia a 3,50 sul tabellone Microgame, contro il 3,40 sul pareggio e il 2,10 per la vittoria blaugrana. Buone le statistiche difensive di entrambe: il Chelsea ha la terza miglior difesa della Premier, con 23 reti incassate fino a ora, il Barça ha subìto appena 11 gol in Liga e solo uno nella fase a gironi della Champions. La scommessa Under (meno di tre reti complessive) è ritenuta probabile a 1,95.