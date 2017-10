Due macchine da gol, due formidabili collettivi, due squadre al massimo della salute: il confronto di domani sera tra Manchester City e Napoli si annuncia spettacolare. Non equilibrato, però, almeno nel pronostico SNAI: il fattore campo e la maggiore caratura internazionale degli inglesi fanno scendere la vittoria del City a 1,55, mentre il «2» del Napoli si gioca ad alta quota, 5,25. A 4,50 il pareggio. Impressionante la marcia degli uomini di Guardiola, che in dieci partite, fra Premier e Champions, hanno vinto nove volte e pareggiato una, segnando 35 reti (3 e mezza a partita) e subendone solo 4. Non da meno il Napoli che, preliminari Champions compresi, ha vinto 11 gare su dodici, perdendo solo in casa dello Shakhtar, per un score complessivo che parla di 35 gol fatti e 7 incassati. Con queste premesse, è logico che l'Over piombi a livelli minimali: una gara con almeno tre reti complessive vale solo 1,30, l'ipotesi Under schizza a 3,10. Alta la probabilità che entrambe le squadre vadano a segno: il Goal è offerto a 1,38, il No Goal sale fino a 2,85.