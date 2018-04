Equilibrio perfetto nelle quote sulla sfida Champions tra Juventus e Real Madrid. Si gioca stasera all'Allianz Stadium ed entrambe le squadre hanno la stessa probabilità di vincere secondo i bookmaker: sul tabellone Microgame sia l'«1» che il «2» sono dati a 2,70, la quota più alta è fissata sul pareggio, dato a 3,20. La Juve, però, può contare su precedenti molto favorevoli nelle gare giocate in casa contro i Blancos. Ne ha vinte sei su nove e perse solo due: l'ultimo successo degli spagnoli a Torino risale alla Champions edizione 1961/62. Nelle scommesse sul passaggio del turno, però, la squadra di Zidane è sensibilmente in vantaggio: l'accesso alla semifinale vale 1,58, il passaggio dei bianconeri paga 2 2,20. Gli ultimi cinque scontri diretti sono tutti finiti in Goal, con entrambe le squadre a segno, ipotesi data a 1,82 per il prossimo match. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate fu nella scorsa finale della Champions. Vinse il Real per 4-1, la vendetta bianconera (quindi un 4-1 ai danni dei Blancos) è un'opzione a 70 volte la scommessa.