L’entusiasmo è alle stelle dopo l’impresa sul Barcellona, ma ancora una volta la Roma deve fare i conti con la “freddezza” di quote e scommettitori. Per i giallorossi la strada è in salita nella prima parte delle semifinali di Champions League contro il Liverpool: ad Anfield, dove i Reds hanno perso una sola volta da inizio stagione, il «2» è un colpo offerto a 6,00 sulla lavagna Microgame, in netto svantaggio sia sull’«1» (a 1,50), sia sul pareggio (4,65). Ugualmente sbilanciate le scelte di chi è andato al banco: sulla squadra di Klopp è finito il 93% delle preferenze, la Roma si ferma al 5%, mentre sulla «X» è andato il 2% delle giocate. È invece sul tabellone del risultato esatto che gli scommettitori sognano il colpo grosso: il punteggio più scelto è il 3-1 a favore dei giallorossi, un blitz quotato a 60,00 e pronosticato nel 17% dei casi. A ruota segue il 2-1, sempre per Di Francesco, con il 16% (a 18,00), mentre lo 0-2 è al 12% e quota a 40,00