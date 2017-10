Il programma del martedì di Champions vede anche un bel Real Madrid-Tottenham, con le due squadre appaiate in testa al girone a punteggio pieno. Gli inglesi hanno vinto le ultime cinque partite disputate tra campionato e coppa, senza subire neanche un gol, ma il pronostico SNAI è nettamente a favore del Real, il cui successo è dato a 1,43. A 5,00 l'ipotesi pareggio, a 7,00 il blitz del Tottenham. Obbligato a vincere il Monaco, che in due turni Champions ha rimediato solo un punto e domani ospita la capolista Besiktas: i tre punti francesi sono a 1,65, in salita la strada per i turchi, a 5,00