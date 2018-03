C’è la “maledizione” inglese, ma anche una statistica dura con cui fare i conti. Ostacolo doppio per la Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions League, domani contro il Tottenham. I bianconeri, in Europa, non hanno mai passato il turno con una squadra inglese. In più c’è da tenere a mente l’amaro pareggio dell’andata, un 2-2 a Torino che dà un netto vantaggio agli Spurs: nella fase a eliminazione diretta della Champions, l’83% delle squadre che hanno pareggiato fuori casa 2-2 all’andata ha poi passato il turno. Ovvio che la situazione si rifletta nelle quote su chi si qualificherà. La squadra di Pochettino è data a 1,40 su SNAI, mentre si sale fino a 2,80 per la Juventus ai quarti. Del resto, per Allegri, obbligato a vincere o a pareggiare dal 3-3 in su, non sarà facile fare risultato a Wembley dove il Tottenham ha vinto le ultime 7 partite in casa ed è imbattuto in Champions. Dunque è favorito anche nei prossimi 90 minuti, a 2,25. A 3,40 si punta sul pareggio mentre il blitz bianconero è dato a 3,20.