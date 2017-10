Domani in campo anche la Juventus, a Lisbona contro lo Sporting, battuto faticosamente a Torino due settimane fa (2-1). Bianconeri favoriti su Snai, a 2,05, con il pareggio a 3,35 e la vittoria portoghese a 3,80. Nel girone, comandato dal Barcellona a nove punti, la Juventus è seconda a sei, lo Sporting segue a tre. Una vittoria bianconera chiuderebbe il discorso qualificazione in anticipo, lasciando in sospeso quello per il primo posto. Il passaggio della Juve agli ottavi è ritenuto cosa fatta su Snai , a 1,05, molto più difficile strappare la prima piazza al Barcellona, ipotesi a 6,00.