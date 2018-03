Le buone notizie, sul fronte Juve, arrivano dall’infermeria: Gonzalo Higuain ha smaltito il problema alla caviglia ed è pronto a tornare in campo. All’andata segnò una doppietta, aprendo tra l’altro le marcature dell’incontro. Giocarlo come primo ad andare in gol è una scommessa da 7,50 su SNAI. Dall’altra parte del campo risponde Harry Kane (35 gol stagionali per lui), offerto a 5,50. Nonostante l’elevata propensione al gol, entrambi dovranno fare i conti con due difese solidissime. Il Tottenham ha incassato solo un gol nelle ultime sette a Wembley, la Juve ha subìto solo tre reti nelle ultime venti: non a caso l’Under, la giocata su massimo due gol complessivi, è favorito a 1,73.