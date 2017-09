Il Barcellona vola nelle quote e nelle preferenze degli scommettitori, l’Atletico Madrid dovrà sudare per conquistare la prima vittoria in questa edizione della Champions League. Turno agli opposti per le due spagnole, rispettivamente compagne di girone di Juventus e Roma. La squadra catalana gioca domani sera in trasferta contro lo Sporting Lisbona: una vittoria blaugrana farebbe comodo alla Juve che, vincendo con l’Olympiakos, potrebbe agganciare i portoghesi in classifica nel Gruppo D. Le quote spingono forte sulla prima ipotesi: il tabellone Microgame offre a 1,35 il successo del Barça (sarebbe l’ottavo di fila tra campionato e Champions), ancora di più ci credono gli scommettitori, che nel 99,3% dei casi hanno scelto il segno «2». Si punta a 8,00 sul secondo successo dei portoghesi, ma appena lo 0,1% delle giocate si è indirizzato su questo segno, mentre il pareggio è dato a 5,25. La situazione è decisamente diversa nella sfida del Gruppo C, tra Atletico Madrid e Chelsea: i Colchoneros sono favoriti, ma senza esagerare. È fissata a 2,15 la quota per il loro successo, con il quale scavalcherebbero i Blues in classifica. Ci ha creduto il 40% degli scommettitori, mentre il restante 60% si è diviso equamente tra il blitz di Conte (dato a 3,60) e il pareggio (a 3,25).