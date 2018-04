Metti in campo una Juve distratta e un Cristiano Ronaldo in versione extraterrestre e il risultato è un clamoroso tonfo in Champions League. I bianconeri escono a testa bassa dall’andata del quarto di finale: all’Allianz Stadium finisce 3-0 per il Real Madrid e con un passivo del genere la qualificazione alla semifinale diventa praticamente un miraggio. Nelle quote sul passaggio del turno i bianconeri schizzano da 2,50 a 25 volte la scommessa sul tabellone SNAI, dove invece i Blancos sono a 1,01 appena. Per strappare il ticket che manda in semifinale la Juve ha bisogno di una remuntada epica, per andare avanti senza passare dai supplementari dovrebbe vincere 4-0 al Bernabeu, risultato dato a un clamoroso 100. Infine, vola a quota impossibile anche la possibilità di vincere la Champions, ora offerta a 150 contro 1.