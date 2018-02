Torna la Champions League, con i match validi per l’andata degli ottavi di finale. Riflettori puntati sulla Roma pronta a calcare nuovamente il palcoscenico delle grandi, nella sfida esterna contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi sono chiamati sia a confermarsi come la squadra che ha vinto a sorpresa il gruppo C (nella fase a gironi), sia a consumare la vendetta del lontano 2010/11, quando fu l’allora Shakhtar di Lucescu a festeggiare il passaggio ai quarti, proprio ai danni della Roma. Il «2» degli uomini di Di Francesco - si legge in una nota - è offerto a quota 3,00 sulla lavagna QuiGioco, poco più alto il pareggio a 3,25 e ucraini favoriti a 2,50.