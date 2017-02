Sono 15 le Federazioni che si sono fatte avanti per ospitare le finali dei tornei Uefa (Champions League maschile e femminile, Europa League e Supercoppa Europea) nel 2019. Per quanto riguarda la Champions, le due candidate sono Baku con l'Olympic Stadium e Madrid con l'Estadio Metropolitano, nuova casa dell'Atletico.



L'impianto azero punta anche a organizzare anche l'ultimo atto dell'Europa League, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di Tbilisi (Dinamo Arena), Francoforte (Frankfurt Stadion), Stoccarda (Arena Stuttgart), Glasgow (Hampden Park), Siviglia (Sanchez Pizjuan) e Istanbul (Besiktas Arena).



Per la finale della Champions League femminile si sono invece candidate Praga (Eden Arena), Budapest (Florian Albert stadion), Astana (Astana Arena), Kaunas (Darius & Girenas Stadium), Glasgow (Hampden Park) e Madrid (Coliseum Alfonso Perez, la casa del Getafe).



In corsa per la Supercoppa, infine, Tirana (Qemal Stafa Stadium), Tolosa (Stadium de Toulouse), Budapest (Florian Albert stadion), Haifa (Sammy Ofer Stadium), Astana (Astana Arena), Belfast (Windsor Park), Gdansk (Arena Gdansk), Varsavia (Stadion Narodowy), Glasgow (Hampden Park) e Istanbul (Besiktas Arena). Il Comitato Esecutivo Uefa sceglierà nel settembre prossimo le federazioni che ospiteranno le finali.