L'attuale tecnico del Bayern Monaco, Jupp Heynckes, ha parlato della sfida di Champions League tra Real Madrid e PSG e di chi a suo parere avrà maggiori chances di passare il turno in un'intervista a Goal: "Il Real sta attraversando un momento difficile in campionato, ma è normale, dopo aver vinto due volte la Champions League ed essere stato campione di Spagna. Hanno perso anche tre grandi giocatori come Morata, Pepe e James Rodriguez: probabilmente per ridurre i salari. non hanno fatto grandi acquisti e hanno pensato di compensare tali uscite con giocatori giovani. In ogni squadra è opportuno disporre di un buon mix di veterani e non puoi sottovalutare il Real Madrid in Champions, che ha molta più esperienza del PSG: anche nel '98, quando abbiamo alzato la coppa (Heynckes è stato allenatore del club in quella stagione) eravamo quarti in Liga. Il Real Madrid non dovrebbe mai essere sottovalutato".