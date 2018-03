La Roma si trova al bivio Champions League, al match in cui o si conquistano i quarti o si va a casa. I giallorossi hanno perso per 2 a 1 in quel di Kharkiv, ora ospitano lo Shakthar all’Olimpico e per continuare l’avventura europea sono obbligati a vincere. La squadra di Di Francesco, si legge in una nota, è reduce da due vittorie incoraggianti e, in più, ha dalla sua il “fattore Olimpico” dove in Champions non ha mai perso. Il pronostico di Sisal Matchpoint sorride ai capitolini, nettamente favoriti a 1.70. La vittoria dei campioni di Ucraina paga 4.60, il pareggio vale 4. Bookie più cauti nelle quote per il passaggio del turno, la conquista dei quarti è infatti in perfetta parità, con entrambe le formazioni a 1.90. Nettamente dalla parte della Roma gli scommettitori, il 92% ha giocato il segno 1 nel match e il 75% vede i giallorossi ai quarti. Per ottenere la qualificazione ai capitolini basterebbe un 1 a 0, risultato proposto a 8.40, anche il 2 a 0 porterebbe i giallorossi ai quarti e vale 8.70. Il 2 a 1 che significherebbe tempi supplementari, invece, è proposto a 7.90. L’opzione della vittoria ai rigori sembra lontana, per entrambe è infatti a 33. Proiettandoci oltre, con Scommesse On Demand si può puntare sul raggiungimento della semifinale della Roma, un traguardo mai conquistato in Champions League, dove il miglior piazzamento finora è il quarto di finale. La storica conquista della semifinale dei giallorossi sembra alla portata, vale infatti 5.