Il sorteggio di Montecarlo ha regalato alla Juve un girone con Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona. La prima sfida casalinga - dopo la trasferta spagnola - sarà con i greci di Atene, in scena all'Allianz Stadium mercoledì 27 settembre alle 20.45.



Al via oggi la prima prelazione per gli abbonati: dalle 16 di oggi, lunedì 28 agosto, fino alle 23.59 di giovedì 31 agosto.



Da venerdì 1 settembre alle ore 10 fino alle 23.59 di domenica 3 settembre, invece, scatta la prelazione per gli abbonati seduti nei posti UEFA.



Martedì 5 settembre, a partire dalle ore 10 e fino alle 23.59, scatterà la fase di vendita riservata ai possessori di J1897. Da mercoledì 6 settembre alle 10, fino a giovedì 7 settembre alle 23:59, la vendita riservata sarà estesa ai possessori di Black&White Membership ed ai Premium member. Poi la vendita libera.



E' quanto riferito dal sito ufficiale della Juve.