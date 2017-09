Ad aprile, nei quarti di finale della scorsa Champions League, contro il Barcellona, la Juventus giocò due partite pressoché perfette: vittoria per 3-0 allo Stadium e poi 0-0 al Camp Nou, dove i bianconeri interruppero una striscia di 15 incontri interni consecutivi nei quali i catalani erano sempre riusciti a segnare. Oggi la sfida si ripropone nel girone D della Champions e per la squadra di Allegri, secondo bookmaker e scommettitori, non sarà semplice replicare l’impresa di cinque mesi fa: il livello di difficoltà è elevatissimo, nonostante la Juve sia partita a bomba in campionato, con tre successi di fila e 10 gol segnati. Il colpo al Camp Nou si gioca a 4,60 sul tabellone Microgame, i blaugrana sono favoriti a 1,75 mentre il pari è piazzato a 3,85.