Manca esattamente un mese alla prima sfida di Champions League tra Juventus e Porto. L'accoppiamento negli ottavi di finale della competizione ha fatto sorridere i bianconeri che però dovranno fare attenzione a diverse situazioni che la squadra di Nuno Espirito Santo è in grado di creare. La Juventus dovrà porre particolare attenzione alle palle inattive e ai cross provenienti dall'esterno. Sei dei sedici gol subiti dalla Juve in campionato quest'anno, infatti, arrivano su colpo di testa degli avversari. Come se non bastasse ieri il Porto ha battuto per 4-1 il Rio Ave in campionato con tutte le reti dei Dragones arrivate su colpo di testa. Tra un mese più che mai, i bianconeri di Allegri avranno bisogno di usare la testa.