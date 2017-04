Il doppio confronto di Champions League tra Juve e Monaco sarà visibile anche in chiaro, proprio come accaduto per i quarti di finale tra i bianconeri e il Barcellona. Come riporta ilbianconero.com, infatti, Mediaset si è impegnata a trasmettere le dirette di eventuali semifinali o finali in chiaro e non solo sulla propria piattaforma pay tv. "Nel momento in cui il Biscione ha trovato l'accordo per l'acquisizione dei diritti tv di tutta la Champions League - scrive ilbianconero - ha avuto come unico obbligo quello di trasmettere eventuali finali o semifinali che coinvolgessero squadre italiane anche sui propri canali in chiaro.