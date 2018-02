Torna in campo la Champions League con il programma degli ottavi di finale che vedrà scendere in campo questa sera tre della candidate alla vittoria finale. Spicca il big match dello Stamford Bridge fra il Chelsea di Antonio Conte e Alvaro Morata e il Barcellona di Messi e Valverde. All'Allianz Arena di Monaco, invece il Bayern di Heynckes ospita il Besiktas degli ex Inter Medel e Quaresma. Entrambe le gare saranno visibili in esclusiva su Mediaset Premium e trasmesse sui canali Premium Sport 1 e Premium Sport 2



Ecco le probabili formazioni



​Chelsea-Barcellona

​CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Kanté, Marcos Alonso; Pedro, Hazard; Morata.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.



Bayern Monaco-Besiktas

​BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich; Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Thiago Alcantara, James Rodriguez; Muller, Lewandowski, Coman.

BESIKTAS (4-2-3-1): Fabri; Gonul, Pepe, Medel, Adriano; Hutchinson, Ozyakup; Quaresma, Talisca, Babel; Negredo.