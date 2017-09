Napoli, Roma e Juventus tornano in campo in Champions League. Giovedì poi sarà il turno di Milan, Lazio e Atalanta in Europa League. Questa sera la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo allo stadio San Paolo contro il Feyenoord. Dopo la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, il Napoli è chiamato a vincere per non rischiare di compromettere già il passaggio del turno. Senza l'infortunato Arek Milik, spazio a Mertens in attacco con Callejon e Insigne. Confermato Hamsik, ancora una volta titolare nonostante non sia ancora in forma smagliante.



Ecco tutte le probabili formazioni:



Gruppo E

SIVIGLIA - Rico; Corchia, Carriço, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Banega, Vázquez; Navas, Ben Yedder, Sarabia.

MARIBOR - Handanović; Palcic, Rajcevic, Billong, Viler; Kabha, Vrhovec; Bajde, Ahmedi, Bohar; Tavares.



SPARTAK MOSCA - Rebrov; Djikia, Tasci, Bocchetti; Eschenko, Popov, Fernando, Pašalić, Kombarov; Pedro Rocha, Luiz Adriano.

LIVERPOOL - Karius; Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Robertson; Emre Can, Henderson, Wijnaldum; Oxlade Chamberlain, Sturridge, Mane.



Gruppo F

MANCHESTER CITY - Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Danilo; Bernardo Silva, De Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Gabriel Jesus, Aguero.

SHAKHTAR DONETSK - Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra.



NAPOLI - Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

FEYENOORD - Jones; Diks, St. Juste, van der Heijden, Nelom; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Kramer, Boetius.



Gruppo G

MONACO - Benaglio; Jorge, Glik, Jemerson, Sidibé; Kongolo, Fabinho, Moutinho, Ghezzal; Jovetic, Falcao.

PORTO - Casillas; Lajun, Felipe, Marcano, Telles; Brahimi, Torres, Pereira, Corona; Aboubakar, Marega.



BESIKTAS - Fabri; Adriano, Pepe, Medel, Erkin; Hutchinson, Arslan; Quaresma, Talisca, Babel; Tosun.

LIPSIA - Gulasci; Bernardo, Compper, Orban, Halstenberg; Sabitzer, Kampl, Demme, Forsberg; Werner, Poulsen.



Gruppo H

APOEL NICOSIA - Waterman; Vouros, Carlão, Jesús Rueda, Lago; Zahid, Nuno Morais, Vinicius, Aloneftis, Sallai; De Camargo.

TOTTENHAM - Lloris; Alderweireld, Sanchez, Foyth; Trippier, Dier, Winks, Davies; Son, Llorente, N'Koudou.



BORUSSIA DORTMUND - Burki; Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Toljan; Sahin, Castro, Gotze; Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.

REAL MADRID - Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos; Isco; Bale, Cristiano Ronaldo.