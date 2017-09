Dopo le gare disputate nella notte di ieri e che hanno regalato pochi sorrisi alle formazioni italiane impegnate nei gironi A, B, C e D, torna in campo la Champions League, questa sera a partire dalle 20.45, con le gare degi altri 4 gironi. In campo per le italiane il Napoli di Maurizio Sarri, impegnata a Charkiv contro lo Shakhtar Donetsk. L'allenatore toscano sta studiando un'importante cambio di modulo con Arkadiusz Milik che potrebbe a sorpresa giocare insieme a Mertens, dirottato in fascia al posto di Insigne.



Ecco tutte le probabili formazioni:

Liverpool-Siviglia:

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Emre Can; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp.

SIVIGLIA (4-1-4-1): Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi; Navas, Ganso, Sarabia, Nolito; Ben Yedder. Allenatore: Berizzo.



Maribor-Spartak Mosca:

MARIBOR (4-2-3-1) - Handanovic; Milec, Rajcevic, Suler, Viler; Kabha, Vrhovec; Zahovic, Ahmedi, Bohar; Tavares. All. Milanic.

SPARTAK MOSCA (4-2-3-1) - Rebrov; Eschenko, Kutepov, Bocchetti, Kombarov; Pasalic, Fernando; Samedov, Glushakov, Promes; Ze Luis. All. Carrera.



Shakhtar-Napoli:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Srna, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Mertens. Allenatore: Sarri



Feyenoord-Manchester City

FEYENOORD (4-3-3): Jones; Diks, St.Juste, van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toonstra, Vilhena; Berghuis, Kramer, Boetius. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst

MANCHESTER CITY (3-1-4-2): Bravo; Stones, Danilo, Otamendi; Fernandinho; Walker, Silva, De Bruyne, Mendy; Jesus, Aguero. Allenatore: Guardiola



RB Lipsia-Monaco

RB LIPSIA (4-4-2): - Gulacsi; Bernardo, Orban, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Kampl, Demme, Forsberg; Werner, Augustin. Allenatore: Hasenhuttl

MONACO: (4-4-2): - Subasic; Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge; Lopes, Moutinho, Fabinho, Ghezzal; Falcao, Keita Balde. Allenatore: Jardim



Porto-Besiktas

PORTO: Casillas, Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Corona, Oliver Torres, Danilo, Brahimi, Marega, Soares.

BESIKTAS: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oguzhan Ozyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.



Tottenham-Borussia Dortmund

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Dier, Dembelé, Davies; Eriksen, Son; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino. BORUSSIA DORTMUND(4-3-2-1): Burki; Piszczek, Papastathopoulos, Toprak, Zagadou; Castro, Sahin, Gotze; Philipp, Pulisic; Aubameyang. Allenatore: Peter Bosz.



Real Madrid-Apoel

REAL MADRID (4-3-3): Casilla; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Casemiro; Ronaldo, Asensio, Isco. Allenatore: Zidane

APOEL (4-4-2): Waterman; Milanov, Rueda, Carlao, Roberto Lago; Ebecilo, Nuno Morais, Vinicius, Aloneftis; Efrem, De Camargo. Allenatore: Donis