Champions: a Monaco di Baviera il superfavorito Bayern (a 1,13) riceverà il Besiktas (a 18,00). I tedeschi, dopo il ritorno di Heynckes in panchina, sono al comando della Bundesliga, hanno il miglior attacco, la miglior difesa e in casa sono un rullo compressore. Il Besiktas è al quarto posto nella Super Lig turca, è imbattuto in campionato da 5 partite, ha vinto solo una delle ultime 6 trasferte ma nel suo girone di Champions non ha mai perso e in trasferta ha fatto bottino pieno.