Settimana dedicata alle coppe europee che vedranno impegnate sei squadre italiane. Ecco le quote Better per le loro partite valevoli per la quarta giornata della fase a gironi. Domani e dopodomani si giocherà per la Champions. Con una vittoria a Lisbona la Juventus ipotecherebbe il passaggio del turno, il successo dei bianconeri è quotato a 2,05, la vittoria dello Sporting è a 3,85. Equilibratissime le quote per la sfida dell’Olimpico tra la Roma e il Chelsea, la vittoria dell’una o dell’altra è a 2,60. Punti importanti li cercherà anche il Napoli che al San Paolo ospiterà il Manchester City: i partenopei sono quotati a 2,65, il blitz degli inglesi è a 2,40.