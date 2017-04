Torna la Champions League con i match di andata dei quarti di finale. La Juventus ha davanti a sé una sfida complicatissima: stasera allo Juventus Stadium il Barcellona di Luis Enrique. I catalani arrivano da una brutta sconfitta contro il Malaga che potrebbe costare loro la Liga, ma il valore assoluto della squadra e del suo tridente da sogno non è in discussione. Dal canto suo i bianconeri stanno attraversando un grande momento di forma ed è riuscita a recuperare i suoi giocatori fondamentali per questa partita. Per il bookmaker inglese Stanleybet, il match parte all’insegna dell’equilibrio, con i blaugrana leggermente favoriti a 2.60 contro il 2.70 dei padroni di casa.Al Signal Iduna Park il Dortmund è dato super favorito a 1.60 mentre il successo di Jardim e del Monaco è offerto a 4.70. Il segno X è in lavagna a 4.40.