La partita di andata dei quarti di finali giocata il 12 Aprile al Vicente Calderòn di Madrid tra l'Atletico ed il Leicester City finita 1-0 per gli spagnoli ha lasciato il discorso qualificazione ancora aperto. Stasera al King Power Stadium di Leicester ci sarà il secondo atto.

La gara d'andata ha mostrato un dominio tecnico-territoriale dei colchoneros ma le palle gol nell'arco dei novanta minuti si sono contate sulle dita di una mano e infatti il gol vittoria è arrivato su rigore (dubbio) concesso dall'arbitro Eriksson. Il Leicester nella gara di andata ha giocato una partita prettamente difensiva per sperare di sfruttare al meglio il fattore campo. Alla prima storica partecipazione alla Champions League infatti gli inglesi in casa hanno sempre ottenuto la vittoria e subito un solo gol contro il Club Brugge nella gara vinta 2-1 alla penultima giornata del girone G. Per le Foxes possibili problemi di formazione, sulla linea difensiva infatti oltre allo squalificato Robert Huth ci sono da valutare le condizioni fisiche del capitano Wes Morgan mentre l'Atletico Madrid dovrebbe essere al completo salvo i lungodegenti Vrsjalko e Augusto Fernandez.



LA SFIDA NELLA SFIDA - La lente d'ingrandimento sarà puntata su i due terminali offensivi Jamie Vardy e Antonie Griezmann molto diversi sotto ogni aspetto.

I punti di forza dell'inglese sono sicuramente legati alla forza fisica, alla tenacia e alla cattiveria agonistica mentre il francese è sicuramente un giocatore più tecnico, dotato di un cambio di passo eccezionale e un sinistro chirurgico. Fuori dal campo sono altrettanto differenti, il numero 9 inglese ha fatto una scalata impressionante partendo dal fondo delle leghe minori, lavorando nel frattempo in una fabbrica che produceva protesi in carbonio, ed è arrivato nel calcio che conta solo dopo aver compiuto 25 anni nel 2012 in passato, non è un segreto, è stato più volte al centro di comportamenti ''discutibili'' tanto che nel 2007 durante le partite, tempi in cui militava nello Stockbridge, fu costretto ad indossare una cavigliera elettronica. Antoine Griezmann invece è il giocatore dalla faccia pulita, brillante anche davanti microfoni oltre che in campo. In adolescenza non esplode condannato da un fisico considerato gracile rispetto i suoi pari età, la fortuna del folletto francese avviene durante una partita amichevole dove viene notato dalla Real Sociedad che non si lascia sfuggire il talento francese, a 18 anni viene aggregato alla prima squadra della compagine basca e la lascia dopo grandi prestazioni nel 2014 pronto per il salto di categoria all'Atletico Madrid. In realtà anche il francese è stato protagonista di una bravata, durante un ritiro con la nazionale Under 21 fece una scappatella con quattro compagni per andare in un locale notturno. Scuse inviate ed accettate dopo aver scontato la squalifica di un anno. Oggi il talento francese è uno dei migliori giocatori nel panorama internazionale.



PRONOSTICO - Sulla carta l'Atletico Madrid parte favorito grazie al risultato dell'andata ma le Foxes ormai ci hanno abituato ad imprese e partite memorabili e di certo la volpe venderà cara la pelle. Anche un italiano sarà presente sul terreno di gioco sarà l'arbitro Gianluca Rocchi a dirigere la gara.