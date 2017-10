Oltre a Manchester City-Napoli, la terza giornata della fase a gironi di Champions League regala altre 7 partite nella serata di oggi. Nel gruppo F, lo stesso del Napoli, lo Shakhtar Donetsk fa visita al Feyenoord con l'obiettivo di allungare sulla squadra di Sarri in caso di ko. La sfida più spettacolare è certamente quella del "Bernabeu" tra le capolista del girone H, Real Madrid e Tottenham; la sfida a distanza tra Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Occasione ghiotta per il Borussia Dortmund per rientrare in corsa per la qualificazione sul campo dell'Apoel Nicosia.



Serata da dentro o fuori anche per il Monaco semifinalista della passata edizione, che ospita il Besiktas, primo del gruppo G con 6 punti, dopo aver raccolto solo un pareggio nelle prime due giornate. In contemporanea, il Porto fa visita alla rivelazione Lipsia per andare alla caccia del secondo posto. Si chiude con i match del girone E, col Siviglia di scena a Mosca contro lo Spartak di Carrera e il Liverpool impegnato in Slovenia contro il Maribor.