Dopo le gare del martedì che hanno visto risultati thrilling nella più classica delle notti di Halloween torna in campo la Champions League con il programma della quarta giornata dei gironi E, F, G, H.



Apre il programma il gruppo G dove il Beskitas leader a punteggio pieno anticipa tutti alle 18 ospitando alla Vodafone Arena un Monaco in estrema crisi di risultati e con un solo punto all'attivo in questa Champions. Fondamentale per gli equilibri del girone sarà anche la sfida delle 20.45 del Do Dragao dove il Porto, attualmente terzo proverà il sorpasso sull'RB Lipsia.



Nel girone del Napoli, oltre allo scontro decisivo contro il Manchester City degli uomini di Sarri, è importantissima la sfida fra Shakhtar Donetsk e Feyenoord dell'OSC Metalist di Kharkiv in cui gli Azzurri devono sperare in un passo falso degli ucraini per tenere aperto il discorso qualificazione.



Tutto ancora in bilico nel girone E dove al comando del gruppo ci sono Spartak Mosca e Liverpool (a quota 5) e il Siviglia subito dietro a quota 4. Se la squadra di Jurgen Klopp affronterà ad Anfield il fanalino di coda Maribor (sconfitto per 7-0 nell'ultima giornata), interessante sarà la rivincita in Spagna che i ragazzi di Berrizo proveranno a prendersi su Carrera e Luiz Adriano.



Infine il big match di serata sarà nel gruppo H dove, oltre al Borussia Dortmund (in crisi di risultati e con un solo punto in Champions) che cerca i tre punti al Westfalenstadion contro l'Apoel Nicosia, andrà in scena a Wembley lo scontro al vertice fra i padroni di casa del Tottenham e il Real Madrid.