Nella notte di Halloween torna in campo la Champions League. Nei gironi di Juventus e Roma, Valverde torna sul campo dell'Olympiacos col suo Barcelona, mentre l'Atletico Madrid di Simeone non può sbagliare in casa contro il Qarabag.



Il Benfica fa visita al Manchester United di Mourinho, a punteggio pieno come il PSG che riceve l'Anderlecht. Il Bayern Monaco è impegnato in Scozia col Celtic, completa il programma della serata Basilea-CSKA Mosca.