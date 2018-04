Come riporta vocegiallorossa.it, i tifosi del Liverpool che non potranno venire a Roma per il ritorno della semifinale di Champions League potranno assistere al match direttamente dallo stadio di Anfield. Il club inglese, infatti, installerà un maxi schermo davanti alla Kop e i tifosi potranno entrare pagando un biglietto che oscillerà tra le 5 e le 10 sterline.