Zinedine Zidane vuole la terza Champions consecutiva da allenatore con il Real Madrid, Jurgen Klopp punta al riscatto europeo con il Liverpool: il prossimo 26 maggio a Kiev solo uno dei due vedrà il proprio sogno diventare realtà. Nel tabellone scommesse, a tre settimane dalla finale, il Real parte da favorito a 2,20 secondo Microgame, sui Reds si gioca 3,20, mentre il pareggio al 90’ è una proposta da 3,60. In lavagna è comunque già possibile puntare su chi alzerà la Coppa a fine gara, indipendentemente dal risultato: nel testa a testa ancora avanti i Blancos a 1,65, mentre per un trionfo inglese le giocate si alzano a 2,20. Nelle proposte per il risultato esatto l’offerta più bassa, però, è sull’1-1, quotato 7,50, seguono in lavagna due finali a favore del Real, il 2-1 a 8,75 e l’1-0 a 10,00, il primo risultato utile per il Liverpool è l’1-2 a 11 volte la giocata.