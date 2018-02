Se la serata di ieri ha saputo regalare emozioni importanti, nella notte di San Valentino laha scelto di offrire un programma ancor più ricco con lo scontro fradel Do Dragao, fra due formazioni capaci di trasformarsi in autentiche rivelazioni negli ultimi anni in Coppa, e soprattuttoun'autentica finale anticipata fra due delle formazioni più accreditate per la vittoria finale del torneo. Tanti anche gli uomini mercato che scenderanno in campo a partire dal duo Reds, passando perma anche la sfidache, a fine stagione, potrebbero addirittura scambiarsi maglietta.Quali saranno le scelte di Emery e Zidane? Cosa ha studiato Sergio Conceiçao per fermare Klopp? Ecco le probabili formazioni

REAL MADRID-PARIS SAINT GERMAIN

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Verratti, Diarra, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.





PORTO-LIVERPOOL

PORTO (4-4-2): José Sa; Maxi Pereira, Reyes, Marcano, Telles; Ricardo, Herrera, Oliveira, Brahimi; Marega, Tiquinho Soares.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade Chamberlan, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.