Questa sera andrà in scena al Parc des Princes di Parigi l'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Paris Saint Germain e Barcellona. Tanti gli assenti per entrambe le formazioni che, però non pregiudicheranno lo spettacolo finale. Da Thiago Silva a Mascherano , ecco la situazione infortunati.



Più importanti quelli della formazione parigina, che non potrà avere i veterani Thiago Motta (squalificato) e Thiago Silva, infortunato così come Gregorz Krychowiak . Out nei catalani lo sfortunatissimo Aleix Vidal che dopo aver ritrovato spazio è stato costretto a lasciare il campo in barella con un grave infortunio alla caviglia nell'ultima di campionato. Assente per un problema alla gamba anche Javier Mascherano che si aggiunge ad Arda Turan in lista infortunati.