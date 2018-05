La finale di Champions League, in programma a Kiev il prossimo 26 maggio, ha conosciuto questa sera la sua prima partecipante: è il Real Madrid di Zinedine Zidane, al suo terzo atto conclusivo di fila. E' infatti andato in scena il ritorno della prima semifinale, alle 20.45 al Santiago Bernabeu di Madrid tra il Real di Zinedine Zidane e il Bayern Monaco di Jupp Heynckes: termina 2-2, con la rete di Kimmich dopo due minuti, la doppietta di Benzema (il secondo gol su clamorosa papera del portiere tedesco Ulreich) e il definitivo pareggio di James Rodriguez (gol dell'ex che infatti non esulta, prima rete in Champions con i tedeschi). Fanno discutere due episodi arbitrali, con il turco Cakir che non concede due rigori al Bayern: uno per un'intervento falloso di Ramos in area e uno per un fallo di mano di Marcelo. La squadra di Heynckes è anche sfortunata, dato che colpisce una traversa sempre con l'ex James. In finale, a Kiev il 26 maggio, ci sarà però la squadra di Zidane. L'andata all'Allianz Arena di Monaco si era infatti conclusa con la rimonta delle Merengues, che avevano trionfato per 2-1 in Germania: terza finale consecutiva contro la vincente tra Roma e Liverpool (andata 5-2 per gli inglesi), con la voglia di centrare la terza Champions di fila, obiettivo conclamato di CR7 e compagni. Real che ha però rischiato ancora, come nei quarti di finale contro la Juve: vittoria per 3-0 allo Stadium e poi brutta sconfitta per 3-1 in Spagna, con il contestato rigore di Ronaldo al 98'. Nessuna squadra ha mai annullato una sconfitta casalinga per 2-1 in Champions League in otto precedenti simili. L'ultima vittoria del Bayern in trasferta contro Blancos è stata nel maggio 2001, in semifinale di Champions League (1-0, con Giovane Elber). Sotto Zidane, il Real Madrid non è mai stato eliminato in Champions League, progredendo in tutti e nove i suoi turni e vincendo le due finali. Il Bayern non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime 14 partite in trasferta della Champions League (l'ultima sequenza di questo tipo si è svolta tra aprile 1999 e dicembre 2000).