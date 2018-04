Dopo la grande impresa della Roma contro il Barcellona di ieri sera e la vittoria del Liverpool sul Manchester City, si completa questa sera il quadro dei quarti di finale. Fischio d'inizio alle 20.45 per le due gare in programma, Bayern Monaco-Siviglia e, soprattutto, Real Madrid-Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri, senza gli squalificati Bentancur e Dybala, è chiamata a ripetere l'incredibile rimonta dei giallorossi di ieri sera, dopo lo 0-3 dell'andata. Dall'altra parte, Zinedine Zidane non avrà a disposizione Sergio Ramos e, in difesa, dovrà schierare Vallejo, ma il pericolo numero uno per Buffon e compagni è sempre lui, Cristiano Ronaldo, dominatore anche all'Allianz Stadium la scorsa estate.



I NUMERI - Sarà la 21esima partita tra le due squadre: la 19esima si è giocata al National Stadium of Wales di Cardiff il 3 giugno 2017, quando il Real travolse la Juve per 4-1 aggiudicandosi la 12esima Champions della sua storia. È stata la seconda vittoria delle merengues in finale contro la Juventus dopo quella del 1998. La Juventus, tuttavia, ha battuto il Real nelle ultime 4 doppie sfide ad eliminazione diretta ed è stata l'ultima squadra a eliminare gli spagnoli nella competizione, eliminando i blancos nelle semifinali della stagione 2014/15. Il Real non batte la Juve in un doppio confronto dal secondo turno della Coppa dei Campioni 1986/87, quando entrambe hanno vinto 1-0 in casa. Gli spagnoli, però, si sono imposti 3-1 ai rigori nella gara di ritorno a Torino. Ronaldo ha segnato in tutte e 6 le partite giocate contro la Juventus, realizzando un totale di 9 gol in totale.